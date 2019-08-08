08.08.2019, 16:22
Врач рассказал, по каким признакам можно выявить склонность к инфаркту
ИА «Ореанда-Новости». Врач Сергей Агапкин объяснил, какие признаки могут говорить о предрасположенности к инфаркту, пишет «Медикфорум».
Медик отметил, что риск инфаркта значительно повышается в летнее время года. При этом летом он может развиться и у здоровых людей. Причина – недостаток кислорода в воздухе.
Среди симптомов такого инфаркта – сильная отдышка. Врач отметил, что если после подъёма на 1-2 этаж уже приходится останавливаться, чтобы отдышаться, уже можно говорить о группе риска инфаркта.
Кроме того, о проблемах с сердцем говорит и резкое ухудшение самочувствия при любых физических нагрузках. Кроме того, боль в спине между лопатками и кратковременное онемение рук тоже говорят о том, что пора обратиться к врачу.
Медик отметил, что риск инфаркта значительно повышается в летнее время года. При этом летом он может развиться и у здоровых людей. Причина – недостаток кислорода в воздухе.
Среди симптомов такого инфаркта – сильная отдышка. Врач отметил, что если после подъёма на 1-2 этаж уже приходится останавливаться, чтобы отдышаться, уже можно говорить о группе риска инфаркта.
Кроме того, о проблемах с сердцем говорит и резкое ухудшение самочувствия при любых физических нагрузках. Кроме того, боль в спине между лопатками и кратковременное онемение рук тоже говорят о том, что пора обратиться к врачу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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