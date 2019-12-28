ИА «Ореанда-Новости» Врач-гастроэнтеролог Алексей Паромонов рассказал, кому ни при каких условиях нельзя употреблять спиртное, пишет «МК».



Так, алкоголь прежде всего противопоказан людям, которые страдают от хронических заболеваний печени, например, от гепатита. Для них даже минимальное количество алкоголя может быть крайне опасно или привести к летальному исходу.



Кроме того, неизвестно как отреагирует поджелудочная железа на спиртное при хроническом панкреатите. Возможно, при употреблении алкоголя может быть серьёзное осложнение заболевания.