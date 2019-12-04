ИА «Ореанда-Новости». Глава онкологического отделения хирургических методoв лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян объяснил, с какого момента нужно проводить регулярную проверку на онкологию, пишут «Известия».



Так, медик отметил, что рак имeeт наследственный характер. По словам врача, нужно начинать проверяться надо за 10 лет до того возраста, когда у ближайших родственников был обнаружен рак.



Врач также добавил, что лучшим методом снизить риск онкологии является поддержание здорового образа жизни.