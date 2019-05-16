16.05.2019, 18:44
Врач рассказал способы борьбы с повышенным давлением
ИА «Ореанда-Новости». Врач-кардиолог Николай Серебряков посоветовал тем, кто страдает от повышенного артериального давления, убрать из рациона поваренную соль.
Дело в том, что соль задерживает жидкость в организме, из-за этого нарушается функционирование почек, что и вызывает повышенное давление.
Врач порекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, а также употреблять продукты, в которых много калия и магния. Например, стоит обратить внимание на клюкву, бруснику и цельнозерновые каши.
Медик подчеркнул, что правильный рацион даёт свои результаты даже при начальной стадии артериальной гипертензии. Он также отметил, что стоит отказаться от сигарет, следить за весом и заниматься спортом.
Дело в том, что соль задерживает жидкость в организме, из-за этого нарушается функционирование почек, что и вызывает повышенное давление.
Врач порекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, а также употреблять продукты, в которых много калия и магния. Например, стоит обратить внимание на клюкву, бруснику и цельнозерновые каши.
Медик подчеркнул, что правильный рацион даёт свои результаты даже при начальной стадии артериальной гипертензии. Он также отметил, что стоит отказаться от сигарет, следить за весом и заниматься спортом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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