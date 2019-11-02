ИА «Ореанда-Новости». Гастроэнтеролог Татьяна Майорова рассказала о пользе бульона для организма, пишет «АиФ».



Врач пояснила, что бульон богат кальцием, фосфором, цинком, селеном и магнием. Кроме того, он восполняет уровень жидкости, которую теряет организм при высокой температуре. Этот продукт также может облегчить боль в горле.



Майорова также отметила, что полезным будет и куриное мясо. Оно полезно для предупреждения повышенного артериального давления и инфаркта миокарда.