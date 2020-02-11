Специалист отметила, что качественные изделия не могут быть слишком розовыми или красными. Яркий цвет говорит о том, что в колбасе мног8о нитрита натрия.Соломатина добавила, что колбаса должна быть упругой и хорошо гнуться. Консистенция продукта должна быть однородной, а жир светлым.Она заметила, что при покупке важно ознакомиться с составом на этикетке. Как подчеркнула Соломатина, чем меньше ингредиентов, тем лучше.