11.02.2020, 17:45
Врач рассказала, как правильно выбирать колбасу
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина сообщила, что при выборе колбасы нужно обращать внимание на внешний вид продукта, пишет РИА Новости.
Специалист отметила, что качественные изделия не могут быть слишком розовыми или красными. Яркий цвет говорит о том, что в колбасе мног8о нитрита натрия.
Соломатина добавила, что колбаса должна быть упругой и хорошо гнуться. Консистенция продукта должна быть однородной, а жир светлым.
Она заметила, что при покупке важно ознакомиться с составом на этикетке. Как подчеркнула Соломатина, чем меньше ингредиентов, тем лучше.
Специалист отметила, что качественные изделия не могут быть слишком розовыми или красными. Яркий цвет говорит о том, что в колбасе мног8о нитрита натрия.
Соломатина добавила, что колбаса должна быть упругой и хорошо гнуться. Консистенция продукта должна быть однородной, а жир светлым.
Она заметила, что при покупке важно ознакомиться с составом на этикетке. Как подчеркнула Соломатина, чем меньше ингредиентов, тем лучше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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