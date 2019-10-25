ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская рассказала, что людям, у которые сидячая работа, необходимо делать перерывы в работе каждые полчаса, пишет РИА Новости.



Такой способ поможет сохранить осанку, зрение и не допустить варикозного расширения вен. Кроме того, врач отметила, что каждое утром нужно делать зарядку, после которой надо принять душ и растереться махровым полотенцем.



Ранее учёные показали, что будет с человеком после 20 лет офисной работы. У него будет нарушена осанка, воспалены глаза и возник варикоз.