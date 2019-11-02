ИА «Ореанда-Новости». Врач Лина Мурадова рассказала, что определённый запах человека может говорить о различных болезнях, пишет «Вечерняя Москва».



Так, запах изо рта говорит о том, что надо посетить стоматолога, отоларинголога или гастроэнтеролога. Проблема может быть не только в полости рта, но и на хронический тонзиллит, гастрит и гастроэзофагеальный рефлюкс.



Кроме того, в некоторых случаях человек может пахнуть кленовым сиропом. Это может говорить о нарушении обмена веществ. Затхлый запах человека может быть симптомом генетического заболевания.