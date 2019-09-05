05.09.2019, 15:39
Врач рассказала, кому нельзя делать прививку от гриппа
ИА «Ореанда-Новости». Главный врач городской клинической больницы № 64 в Москве Ольга Шарапова рассказала, кому не стоит делать прививки от гриппа, пишет «Вечерняя Москва».
Так, по словам медика, прививки от гриппа лучше избегать детям до шести месяцев, аллергикам и тем, кто страдает от сердечной недостаточности.
Кроме того, эту прививку лучше не делать при тяжёлых заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезнях эндокринной системы и на первом триместре беременности.
Шарапова отметила, что, если меньше месяца до даты прививки человек переболел ОРВИ, то лучше с ней повременить. Прививку нужно сделать через месяц после полного выздоровления.
Так, по словам медика, прививки от гриппа лучше избегать детям до шести месяцев, аллергикам и тем, кто страдает от сердечной недостаточности.
Кроме того, эту прививку лучше не делать при тяжёлых заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезнях эндокринной системы и на первом триместре беременности.
Шарапова отметила, что, если меньше месяца до даты прививки человек переболел ОРВИ, то лучше с ней повременить. Прививку нужно сделать через месяц после полного выздоровления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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