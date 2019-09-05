Так, по словам медика, прививки от гриппа лучше избегать детям до шести месяцев, аллергикам и тем, кто страдает от сердечной недостаточности.Кроме того, эту прививку лучше не делать при тяжёлых заболеваниях крови, почечной недостаточности, болезнях эндокринной системы и на первом триместре беременности.Шарапова отметила, что, если меньше месяца до даты прививки человек переболел ОРВИ, то лучше с ней повременить. Прививку нужно сделать через месяц после полного выздоровления.