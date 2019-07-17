Специалист напомнила, что у арбуза высокий гликемический индекс, он не подходит для диетического питания. Арбуз провоцирует выброс инсулина, который трансформирует углеводы в жиры. Поэтому больным сахарным диабетом, также тем, кто пытается похудеть, злоупотреблять арбузом не следует.Соломатина отметила, что полезным будет съесть не более двух кусочков этой ягоды. Однако следует помнить, что в сочетании с тяжелой жирной пищей арбуз, богатый углеводами, вызывает брожение в кишечнике. Из-за этого может ощущаться тяжесть в желудке.Зато сочетание с цельнозерновыми отрубями или хлебцами позволит снизить гликемический индекс арбуза, даст чувство насыщения и поможет очистить организм.