ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова объяснила, кому нужно убрать из рациона квашеную капусту, пишут «Известия».



Врачи пояснила, что в этом продукте есть соль, поэтому тем, у кого есть склонность к задержке жидкости, лучше исключить капусту из рациона.



Кроме того, нельзя есть квашеную капусту тем, у кого наблюдается повышенная кислотность желудка, болезни поджелудочной железы, а также при язве или гастрите.



Помимо этого, квашеную капусту нельзя есть в период грудного вскармливания — она может вызвать колики у младенца.