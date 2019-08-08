08.08.2019, 18:18
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала, кому стоит забыть о сырах с плесенью, пишет «АиФ».
Специалист объяснила, что у некоторых людей такой сыр может вызвать проблемы с пищеварением или аллергию. Причина аллергии – казеин и непереносимость лактозы. При этом врач отметила, что особенно опасными могут быть рокфор, дорблю, камамбер, бри и другие сыры с плесенью.
Панова отметила, что такие сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Кроме того, не стоит употреблять сыры с плесенью беременным и тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Специалист объяснила, что у некоторых людей такой сыр может вызвать проблемы с пищеварением или аллергию. Причина аллергии – казеин и непереносимость лактозы. При этом врач отметила, что особенно опасными могут быть рокфор, дорблю, камамбер, бри и другие сыры с плесенью.
Панова отметила, что такие сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Кроме того, не стоит употреблять сыры с плесенью беременным и тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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