Специалист объяснила, что у некоторых людей такой сыр может вызвать проблемы с пищеварением или аллергию. Причина аллергии – казеин и непереносимость лактозы. При этом врач отметила, что особенно опасными могут быть рокфор, дорблю, камамбер, бри и другие сыры с плесенью.Панова отметила, что такие сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Кроме того, не стоит употреблять сыры с плесенью беременным и тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.