ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина пояснила, полезен ли куриный бульон для всех, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист отметила, что это продукт действительно полезен для многих, так как в нём много аминокислот, которые укрепляют иммунитет.



Однако, по словам врача, бульон будет полезен только в том случае, если его сварили из домашней курицы. Куры, которые продают в магазинах, содержатся не в тех условиях, отметила Соломатина.



Диетолог заметила, что бульон, который сварили из таких кур, употреблять не рекомендуется. Особенно он противопоказан тем, кто страдает от мочекаменной болезни, подагры или панкреатита.