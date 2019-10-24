Врач рассказала, кому противопоказан куриный бульон
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина пояснила, полезен ли куриный бульон для всех, пишет «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что это продукт действительно полезен для многих, так как в нём много аминокислот, которые укрепляют иммунитет.
Однако, по словам врача, бульон будет полезен только в том случае, если его сварили из домашней курицы. Куры, которые продают в магазинах, содержатся не в тех условиях, отметила Соломатина.
Диетолог заметила, что бульон, который сварили из таких кур, употреблять не рекомендуется. Особенно он противопоказан тем, кто страдает от мочекаменной болезни, подагры или панкреатита.
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