Так, педиатр Анна Левадная рекомендует просто вести здоровый образ жизни и вовремя лечить различные заболевания.Стоит обратить внимание на свой рацион – он должен быть полноценным и разнообразным. В нём должны быть фрукты, овощи и белок. Рыбу можно употреблять примерно два раза в неделю.Важны для человека и физические нагрузки, стоит обратить внимание на лишний вес, если он есть. Кроме того, нужно следить за сном и устраивать себе полноценный отдых, чтобы организм мог разгрузиться. Не стоит допускать нехватки витамина D в организме, рекомендуется избегать пассивного курения и лечить железодефицитную анемию.