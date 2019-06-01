01.06.2019, 17:11
Врач рассказала о главном способе укрепления иммунитета
ИА «Ореанда-Новости». Медик рассказала, что нужно предпринимать, чтобы укрепить иммунитет.
Так, педиатр Анна Левадная рекомендует просто вести здоровый образ жизни и вовремя лечить различные заболевания.
Стоит обратить внимание на свой рацион – он должен быть полноценным и разнообразным. В нём должны быть фрукты, овощи и белок. Рыбу можно употреблять примерно два раза в неделю.
Важны для человека и физические нагрузки, стоит обратить внимание на лишний вес, если он есть. Кроме того, нужно следить за сном и устраивать себе полноценный отдых, чтобы организм мог разгрузиться. Не стоит допускать нехватки витамина D в организме, рекомендуется избегать пассивного курения и лечить железодефицитную анемию.
Так, педиатр Анна Левадная рекомендует просто вести здоровый образ жизни и вовремя лечить различные заболевания.
Стоит обратить внимание на свой рацион – он должен быть полноценным и разнообразным. В нём должны быть фрукты, овощи и белок. Рыбу можно употреблять примерно два раза в неделю.
Важны для человека и физические нагрузки, стоит обратить внимание на лишний вес, если он есть. Кроме того, нужно следить за сном и устраивать себе полноценный отдых, чтобы организм мог разгрузиться. Не стоит допускать нехватки витамина D в организме, рекомендуется избегать пассивного курения и лечить железодефицитную анемию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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