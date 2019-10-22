ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина объяснила, что не все продукты можно сочетать с чаем, пишет «Вечерняя Москва».



Так, по её словам, не надо добавлять в чай мёд. Он теряет полезные качества от высоких температур. Не рекомендуется в большом количестве пить чай с молоком, которое нейтрализует полезные антиоксиданты в чае.



При этом врач отметила, что чай можно пить с лимоном или вареньем. Кроме того, Соломатина посоветовала не пить чай в пакетиках, так как в них зачастую кладут самые мелкие измельченные листья, а иногда и производственную пыль.