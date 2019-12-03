ИА «Ореанда-Новости». Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев заявил, что никотиносодержащие смеси, которые сейчас набирают популярность, вызывают более сильной привыкание, чем наркотики, пишут «Известия».



Кутушев напомнил, что никотин – это психоактивное вещество, зависимость от него наступает очень быстро. Так же мозг реагирует и на дофаминные, подкрепляющие эффекты.



Специалист отметил, что никотин по быстроте привыкания уступает только героину и кокаину. Зависимость от никотина наступает через полгода регулярного потребления.