ИА «Ореанда-Новости». Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что коронавирус особенно влияет на тех, кто курит, пишет «МК».



По словам специалиста, у курильщиков некоторые симптомы заболевания, например, температура или мышечная боль, могут проявляться в меньшей степени, но лёгкие страдают намного сильнее.



Врач отметила, что курильщики, у которых диагностировали коронавирус, чаще попадают в больницу в тяжёлом состоянии.



По словам медика, при потреблении никотина и без инфекций происходят негативные изменения в лёгких, так как от яда страдают сосуды и альвеолы, где идёт процесс насыщения кислородом.