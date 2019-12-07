Лазуренко таким образом прокомментировала совет американских учёных голодать по 14 часов, чтобы похудеть. Врач призвала не ставить такие опыты над своим организмом.Она добавила, что попробовать такой способ питания можно, но только после консультации с врачом. Страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта также не могут голодать длительное время, заметила специалист. В противном случае организм может получить вред, который приведёт к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии.