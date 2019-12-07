07.12.2019, 16:02
Врач заявила об опасности интервального голодания
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что интервальное голодание может быть крайне опасно для некоторых людей, пишет РИА Новости.
Лазуренко таким образом прокомментировала совет американских учёных голодать по 14 часов, чтобы похудеть. Врач призвала не ставить такие опыты над своим организмом.
Она добавила, что попробовать такой способ питания можно, но только после консультации с врачом. Страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта также не могут голодать длительное время, заметила специалист. В противном случае организм может получить вред, который приведёт к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии.
Лазуренко таким образом прокомментировала совет американских учёных голодать по 14 часов, чтобы похудеть. Врач призвала не ставить такие опыты над своим организмом.
Она добавила, что попробовать такой способ питания можно, но только после консультации с врачом. Страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта также не могут голодать длительное время, заметила специалист. В противном случае организм может получить вред, который приведёт к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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