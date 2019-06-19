ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Гарварда дали рекомендации, как не растолстеть с возрастом.



Так, специалисты советуют особое внимание уделать фигуре после 30 лет. Учёные отмечают, что оставаться стройными помогут продукты, в которых есть флавоноиды. К ним относится клубника, лук, яблоки, виноград, черешня, брокколи и другие.



При этом эксперты рекомендуют не садиться на низкокалорийные диеты, так как это вредит обмену веществ. Учёные рекомендуют придерживаться принципов правильного питания. И регулярно тренироваться. Кроме того, советуют они и проверятся у врача, так как нередко лишний вес вызывают различные болезни.