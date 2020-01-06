ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, с какими заболеваниями вредно ходить в баню, пишет информагентство «Москва».



Так, по его словам, от походов в баню нужно воздержаться тем, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, а также гепатитом, анемией и эпилепсией. Не стоит ходить в баню и при обострении кожных заболеваний.



При употреблении алкоголя также не надо посещать парную. Алкоголь расширяет стенки сосудов, при этом такой же эффект происходит и при воздействии высоких температур. Если стенки сосудов слабые, то они могут лопнуть.