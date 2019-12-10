ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, по каким основным причинам возникает бессонница, сообщает журнал Focus.



Первым в списке идёт алкоголь. От него качество сна становится значительно хуже. Спиртное усиливает выведение мочи и жажду.



Кроме того, на сон может влиять неподходящая температура. В спальне рекомендуется сделать температуру от 16 до 19 градусов. Главное, чтобы не было слишком жарко или менее 12 градусов.



Перед сном, как говорят врачи, не надо пользоваться различными гаджетами, которые также могут вызвать нарушение сна.



Кроме того, специалисты посоветовали перед сном выкинуть из головы все мысли о работе. Важно, чтобы между работой и сном проходило не менее двух часов, отмечают эксперты.