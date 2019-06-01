01.06.2019, 18:42
Врачи назвали главные причины развития рака лёгких
ИА «Ореанда-Новости». Медики из Британии заявили, что причиной рака лёгких главным образом может стать курение.
Врачи отмечают, что отказ от сигарет существенно снижает риск развития этого заболевания.
Кроме того, малоподвижны образ жизни также может повлиять на ситуацию. Особенно от опасен для тех, кто курит. Врачи выяснили, что систематические физнагрузки на 20% снижают риск заболевания раком лёгких.
Стоит обратить внимание и на экологию в квартире. Например, надо следить за газом радоном, который обладает канцерогенными свойствами и может содержаться в стройматериалах.
Врачи отмечают, что отказ от сигарет существенно снижает риск развития этого заболевания.
Кроме того, малоподвижны образ жизни также может повлиять на ситуацию. Особенно от опасен для тех, кто курит. Врачи выяснили, что систематические физнагрузки на 20% снижают риск заболевания раком лёгких.
Стоит обратить внимание и на экологию в квартире. Например, надо следить за газом радоном, который обладает канцерогенными свойствами и может содержаться в стройматериалах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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