ИА «Ореанда-Новости» Медики рассказали, при появлении каких симптомов необходимо немедленно обратиться в больницу. Разрыв аорты – крайне опасное состояние, в большинстве случаев приводящее к неминуемой смерти, однако есть несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание, чтобы обнаружить заболевание своевременно.

Так, основные симптомы болезни - боль, сонливость, слабость, повышение артериального давления, если недуг находится на финальной стадии, у человека наступает шок, давление резко падает, температура повышается. При разрыве аорты в груди ощущается сильная боль, появляется отдышка и отёк шеи, вены набухают, а кожа синеет.

В случае обнаружения первых симптомов необходимо срочно обратиться к врачу и сделать рентген с контрастом, на котором будут видны все участки артерии. Наиболее надёжный метод диагностики заболевания - компьютерная томография, для лечения прибегают к оперативному вмешательству.Также врачи советуют для профилактики болезни укреплять стенки сосудов и отказаться от вредных привычек.



Ранее сообщалось, что именно разрыв аорты стал причиной смерти российского журналиста Сергея Доренко.