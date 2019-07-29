ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали лекарственные препараты, которые уже стали неэффективны, пишет «МК».



Так, медики советуют убрать из аптечки Бисептол, так как у современных микробов уже выработалась устойчивость к этому лекарству. Кроме того, стоит отказаться и от анальгина, так как сегодня есть более безопасные обезболивающие. Отмечается, что в некоторых странах анальгин включён к список запрещённых препаратов.



Не рекомендуют эксперты принимать и Левомицетин, так как он давно устарел и даёт много побочных эффектов, например, тошноты и рвоту.



Врачи отмечают, что неэффективны также корвалол и валидол, действия последнего можно сравнить с эффектом плацебо.