ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о недавно открытых причинах возникновения онкологических заболеваний, пишет News.ru.



Так, учёные говорят о том, что чрезмерная любовь к сладкому и лишний вес, которые появляется от этого, могут стать причиной развития рака. Врачи отмечают, что употребление простых углеводов приводит к повышению концентрации глюкозы в крови и выделению инсулина и инсулиноподобного фактор роста, который в итоге может провоцировать образование опухолей. Об этом рассказал главный научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава Алексей Трякин.



Он отметил, что к такому же выводу пришли и учёные из Франции. Они провели опыты, которые показали, что увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день повышало риск онкозаболеваний в целом на 18% и на 22% — в случае с раком груди.