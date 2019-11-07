ИА «Ореанда-Новости». Американский врач Пэт Салбер из Сан-Франциско утверждает, что многим пенсионерам просто противопоказан ряд препаратов, пишет «МК».



Так, медик рекомендует быть осторожным с лекарствами от диабета с длительным периодом полувыведения. Кроме того, пожилым людям, по мнению Салбера, нужно внимательно относиться к антихолинергическим антигистаминным препаратам, которые могут вызвать запоры, спутанность, задержку мочеиспускания, когнитивные нарушения и бред.



Специалист также утверждает, что опасны могут быть и мышечные релаксанты, которые могут вызвать серьёзные побочные эффекты.