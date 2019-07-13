ИА «Ореанда-Новости». Диетологи подготовили список продуктов, которые нужно навсегда убрать из своего рациона, сообщает «Волга-медиа».



Так, первым в списке идёт сахар, так как он не приносит никакой пользы организму, а даёт только калории. Под запрет попали также разные соусы, кетчупы и майонезы, так как в них всегда много сахара. Кроме того, в них есть глутамат натрия, который вызывает привыкание.



По мнению врачей, отказаться надо и от соков и лимонада. Белый хлеб также попал в список вредных продуктов – в нём много крахмала и различных добавок.



Не стоит есть колбасы и прочие мясные полуфабрикаты. В них много вредных добавок и сахара. Чипсы и картофель фри вредят именно способом приготовления, но не составом. В процессе жарки образуются канцерогены. Отказаться надо и от бургеров - в них мало натуральных продуктов.



Примечательно, что так называемые «фитнес-продукты» полезны не всегда. В этой еде очень часто есть пальмовое масло, а заменители сахара оказывают практически то же воздействие на организм, что и он сам.