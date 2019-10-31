ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Центра здоровья в США назвали возраст, в котором возникает очень высокий рост смерти из-за заболеваний сердца, пишет «МК».



Так, учёные заявили, что мужчинам в возрасте старше 40 лет нужно быть особо внимательными к своему здоровью. При этом у женщин опасный возраст наступает раньше – после 30 лет.



Как утверждают учёные, именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин повышается риск возникновения инфаркта или инсульта.