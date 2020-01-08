ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какие продукты будут полезны для сердца и сосудов, пишет «МедикФорум».



Так, в первую очередь врачи рекомендуют обратить внимание на орехи. В них много витаминов Е, они также способствуют холестерин. В день рекомендуется съедать около 30 граммов орехов.



Полезна при больном сердце будет и курага. В ней много железа, калия, магния и витаминов группы А и В. Этот продукт повышает гемоглобин и укрепляет нервную систему.



Полезны также будут овсянка и авокадо. В последнем много антиоксидантов и калия. Врачи также рекомендуют обратить внимание на фасоль и оливки.