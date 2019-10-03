ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что мёд имеет уникальный состав, поэтому его правильная дозировка помогает восстановить иммунитет, пишет издание «Актуальный новости».



Всего в мёде есть около сотни активных элементов и витаминов. Он полезен при простудах, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, так как снижает холестерин.



В мёде есть много антиоксидантов, которые помогают сохранить зрение и способствуют здоровью глаз.