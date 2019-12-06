ИА «Ореанда-Новости»Медики рассказали о причинах, по которым утром повышается артериальное давление, пишет «МедикФорум».

Отмечается, что у тех, у кого утром повышается давление, могут быть серьёзные заболевания. Например, болезни почек, диабет или высокий холестерин.

Врачи также отметили, что иногда повышенное давление утром бывает из-за неправильного приёма лекарств. Например, из-за маленькой дозы препарата.