ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о причинах, по которым утром повышается артериальное давление, пишет «МедикФорум».



Отмечается, что у тех, у кого утром повышается давление, могут быть серьёзные заболевания. Например, болезни почек, диабет или высокий холестерин.



Врачи также отметили, что иногда повышенное давление утром бывает из-за неправильного приёма лекарств. Например, из-за маленькой дозы препарата.