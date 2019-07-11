ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали о привычках, которые негативно сказываются на состоянии почек, пишет «МедикФорум».



Так, при малоподвижном образе жизни циркуляция крови в нижней части тела слабеет, это угрожает застойными процессами.



Влияет на почки и недосып. Учёные выяснили, что у тех, кто спит менее семи часов, повышается риск развития почечной недостаточности. Ещё один фактор – переохлаждение. Его симптомы: повышенная температура, боль в пояснице, болезненное мочеиспускание. Врачи отмечают, что особенно актуальной проблема переохлаждения становится в сезон отпусков.



Отражаются на почках также и постоянные попытки похудеть. Врачи рассказали, что почки окружает жировая защитная капсула. Если человек сильно худеет, уменьшается и прослойка, а степень защиты почек также становится меньше.



Кроме того, если человек пьёт мало воды, то почки также страдают. При этом врачи напоминают, что чай или сок не может заменить обычную питьевую воду.