ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали привычки, которые могут негативно повлиять на зрение.



Так, на первом месте оказалось чрезмерное увлечение гаджетами. Во время работы за компьютером или другими устройствами глаза фокусируются в определенном месте, а яркий и контрастный свет иссушает роговицу, вследствие чего мышцы органа подвергаются деградации.



Кроме того, негативно влияют на глаза полуфабрикаты, фаст-фуд и газировка. Привычка читать лёжа тоже не очень хорошо отражается на зрении. Читать нужно сидя, держа книгу на расстоянии 40 сантиметров.



Вредны для глаз ультрафиолетовые лучи и курение. Врачи рекомендуют носить темные очки в солнечную погоду и отказаться от сигарет, так как дым раздражает роговицу.