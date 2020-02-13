ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о симптомах, которые помогут выявить высокий уровень сахара в крови на ранних стадиях, пишет «МК».



Так, одними из главных признаков являются сильная жажда и более частое мочеиспускание. Таким способом организм пытается уменьшить уровень сахара в крови.



Кроме того, о повышенном сахаре говорят слабость и быстрая утомляемость, а также проблемы со зрением.



Ещё одним симптомом является покалывание в пальцах или онемение в ногах, а также ухудшение памяти.