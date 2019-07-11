ИА «Ореанда-Новости». Сегодня от заболеваний печени страдают около 30% взрослых людей, пишет «МедикФорум». Врачи рассказали, на что следует обратить внимание, чтобы выявить болезнь.



Так, медики говорят об астеновегетативном синдроме. В этом случае человек испытывает симптомы, похожие на простуду: слабость, спад тонуса, температура. Этот синдром может также проявляться в частных головных болях и раздражительности.



Ещё один признак - диспептический синдром. При нём у человека пропадает аппетит, нестабильно работает желудочно-кишечная система.



Кроме того, о заболеваниях печени говорит также и состояние кожи. Она начинает бледнеть и приобретает желтоватый оттенок.