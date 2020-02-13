ИА «Ореанда-Новости». Американские специалисты рассказали, какие продукты способны сделать человека счастливее.

Специалисты из клиники Майо в штате Аризона США назвали продукты, которые могут улучшить психическое здоровье человека. Они помогут поднять настроение, а также облегчить симптомы депрессии, сообщает немецкий портал Focus.de.

Так, врачи посоветовали добавить в рацион больше бобов, рыбы, орехов, шпината, брокколи и яиц.

Врачи отметили важность аминокислот и омега-3 кислот, которые содержатся в бобах, орехах, яйцах и жирных сортах рыбы. Их присутствие в рационе поможет поддерживать баланс серотонина и триптофана, а также стимулируют выработку гормона счастья – дофамина.

Однако специалисты подчеркнули, что нельзя избавиться от депрессии лишь разнообразив рацион. При первых появлениях симптомов депрессии стоит обратиться к врачу.



