Например, очищенный рис содержит быстрорастворимые углеводы, из-за которых молекулы глюкозы молниеносно поступают в мозг. Это может привести к резким скачкам сахара в крови.А в злаках есть глютен, который может вызвать у человека паническое состояние или депрессию, так как антитела к глютену начинают бороться и с важными для организма веществами.Бобовые могут привести к нарушению кровоснабжения мозга и вызвать анемию, так как в них есть дубильные вещества, препятствующие усвоению природных минералов. А причиной мигрени может стать твёрдый сыр. В нём есть тиамин, который образуется при распаде белка и старении продукта.