ИА «Ореанда-Новости». Диетологи из Германии пришли к выводу, что некоторые жирные продукты могут привести к развитию рака груди, пишет «МК».



Так, исследования показали, что чрезмерное употребление жира, в особенности жира, которое содержится в молоке, твороге и сыре, может вызвать онкологические заболевания. Учёные отмечают, что из-за таких жиров начинает расти внутрибрюшной жир, что приводит к выработке гормонов эстрогена и прогестерона. А это повышает риск развития рака молочной железы в несколько раз.



Врачи рекомендуют не увлекаться потреблением жирного молока, творога или твёрдого сыра.