ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о продуктах, которые имеют низкий гликемический индекс, пишет «МедикФорум».



Так, к таким продуктам относится авокадо, так как в нём много мононенасыщенных кислот. Кроме того, не повышают уровень сахара в крови рыба, так как она содержит Омега-3 жирные кислоты. Из-за отсутствия углеводов, чеснок также не имеет гликемического индекса. Его рекомендуется употреблять для профилактики простудных заболеваний.



Яйца также уменьшают тягу к сладкому, сохраняют чувство сытости и препятствуют повышению уровня сахара в крови.