12.12.2019, 18:15
Врачи назвали продукты, которые нормализуют давление
ИА «Ореанда-Новости». Медики дали советы тем, кто страдает от повышенного артериального давления, пишет издание «Профиль».
Так, нормализовать давление помогут некоторые продукты. В частности, речь идёт о чернике, двести граммов которой в день помогут уменьшить давление на несколько единиц.
Полезны гипертоникам и семена подсолнечника. В них есть магний, который способствует нормализации давления. При гипертонии также будет полезен и грецкий орех, который поможет снизить уровень холестерина.
Так, нормализовать давление помогут некоторые продукты. В частности, речь идёт о чернике, двести граммов которой в день помогут уменьшить давление на несколько единиц.
Полезны гипертоникам и семена подсолнечника. В них есть магний, который способствует нормализации давления. При гипертонии также будет полезен и грецкий орех, который поможет снизить уровень холестерина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии