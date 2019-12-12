ИА «Ореанда-Новости». Медики дали советы тем, кто страдает от повышенного артериального давления, пишет издание «Профиль».

Так, нормализовать давление помогут некоторые продукты. В частности, речь идёт о чернике, двести граммов которой в день помогут уменьшить давление на несколько единиц.

Полезны гипертоникам и семена подсолнечника. В них есть магний, который способствует нормализации давления. При гипертонии также будет полезен и грецкий орех, который поможет снизить уровень холестерина.