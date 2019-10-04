ИА «Ореанда-Новости». Медики порекомендовали для поддержания веса употреблять ряд продуктов, пишет «Медик форум».



Так, специалисты рекомендуют тем, кто хочет сбросить вес, есть молочные продукты, так как в них много кальция и аминокислот. При этом следует обратить внимание на натуральные йогурты, в которых есть пребиотики.



Полезна будет и цельнозерновая продукция. Утром в овсянку можно добавлять ягоды и фрукты. Не стоит забывать и о белковых продуктах: рыбе, морепродуктах, постном мясе и яйцах. Овощи также должны присутствовать в рационе.