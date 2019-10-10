ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о продуктах, которые поспособствуют очищению кровеносных сосудов, пишет ИА Nation News.



Врачи напомнили, что в сосудах могут возникать бляшки, из-за чего те будут закупориваться. Это может привести к атеросклерозу. Некоторые продукты, как говорят врачи, можно использовать для профилактики бляшек.



Так, например, квашеная капуста может предотвратить вредное воздействие токсичных химических веществ на организм. А вот чеснок и гранат могут предотвратить накопление налёта в сосудах.



Врачи также советуют обратить внимание на продукты, в которых много витамина В. Например, этого элемента достаточно в лососе или бобовых. А ещё хорошо влияют на сосудистые ткани мясо индейки и курицы.