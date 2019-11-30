ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какие продукты помогут для профилактики онкологических заболеваний, пишет «МедикФорум».



Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на виноград, так как в нём есть ресвератрол – вещество, убивающие раковые клетки. Врачи утверждают, что это вещество полезно как при заболевании, так и для его профилактики.



Кроме того, при онкологии будут полезны и грецкие орехи. Они укрепляют иммунитет. По некоторым данным, эти орехи могут проявлять лекарственных эффект даже на ранних стадиях рака.



Не стоит забывать и о зелёном чае, который обладает антиоксидантным действием.