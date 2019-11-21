ИА «Ореанда-Новости». В американском Комитете врачей по ответственной медицине утверждают, что добавление в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний, пишут «Известия».



Так, медики заявили, что употребление бобовых снижает риск инфарктов и инсультов на 10%. Этот эффект объясняется высоким содержанием клетчатки, белка и других микроэлементов. Врачи подчёркивают, что в бобах мало жиров, они имеют низкий гликемический индекс и не содержат холестерина.



Медики настаивают, что добавление бобов в рацион может стать хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов.