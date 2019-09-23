ИА «Ореанда-Новости». Учёные изучили рацион долгожителей разных стран и составили список продуктов, которые могут притормозить старении, пишут «Аргументы и факты».



Диетолог Марият Мухина отметила, что прежде всего речь идёт о продуктах, в которых много антиоксидантов. Эти элементы борются со свободными радикалами, которые разрушают ДНК и вызывают медленное умирание клеток.



Среди продуктов, в которых много антиоксидантов, называют зелёный чай. Специалисты советуют пить его ежедневно. Кроме того, полезны и финики – в них есть 23 аминокислоты.



В кисломолочной продукции также много аминокислот. Кроме них в её состав входят кальций, селен, фтор, медь, поэтому врач советует добавить в рацион творог, простоквашу, йогурт, или кефир.