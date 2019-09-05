ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали о простых способах побороть головную боль, сообщает издание «Слово и Дело».



Так, головная боль может возникать из-за недостатка воды в организме. Это нередко приводит к спазмам, поэтому нужно следить за тем, сколько воды потребляется.



Врачи отмечают пользу мяты, она может снять перенапряжение, которое вызывает головную боль. Для лечения можно использовать красный перец из-за большого количества капсаицина. Вещество является природным обезболивающим средством, а также специя признана антиоксидантом, снижающим воспалительные процессы в организм.