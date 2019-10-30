ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, по каким симптомам можно выявить рак желудка, пишет издание «Актуальные новости».



Врачи отмечают, что зачастую эти симптомы путают с другими болезными, что мешает вовремя поставить диагноз. Так, одним из признаков является быстрое насыщение, особенно если ранее этого не наблюдалось.



Сигналом об онкологии может быть и регулярное вздутие. Если есть проблемы с глотанием, это тоже может быть симптомом рака. Зачастую у человека создаётся впечатление, словно что-то застряло в горле.