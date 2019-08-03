03.08.2019, 16:50
Врачи назвали самые полезные для женского здоровья продукты
ИА «Ореанда-Новости». Медики рассказали, какие продукты будут наиболее полезны для здоровья женщин. Свои выводы они сделали, изучив ряд исследований, пишет «МК».
Так, специалисты рекомендуют женщинам добавить в свой рацион шпинат, так как он положительно влияет на либидо, повышая сексуальное влечение. Кроме того, жирная морская рыба полезна для кожи, волос и ногтей.
А вот бокал красного вина будет полезным в борьбе с депрессией. Фрукты богаты клетчаткой, эффективной в профилактике рака матки. Женщинам также стоит обратить внимание на зелёный чай, йогурт, натуральный сок и воду.
Так, специалисты рекомендуют женщинам добавить в свой рацион шпинат, так как он положительно влияет на либидо, повышая сексуальное влечение. Кроме того, жирная морская рыба полезна для кожи, волос и ногтей.
А вот бокал красного вина будет полезным в борьбе с депрессией. Фрукты богаты клетчаткой, эффективной в профилактике рака матки. Женщинам также стоит обратить внимание на зелёный чай, йогурт, натуральный сок и воду.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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