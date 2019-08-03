03.08.2019, 18:43
Врачи назвали самые типичные болезни для тех, кто родился зимой
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Кардиффа сообщили, что те, кто родился в холодное время года, больше других склонных к психическим болезням, пишет «Вечерняя Москва».
По мнению медиков, это связано с тем, что в холодный период у беременных женщин повышенный уровень кортизола. Этот гормон провоцирует у ребёнка в будущем развитие психологических расстройств.
Учёные пришли к выводу, что уровень этого гормона повышается в организме по естественным причинам. Так, у тех, кто рожал осенью или зимой, кортизол был повышен в среднем на 20%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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