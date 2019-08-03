ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Кардиффа сообщили, что те, кто родился в холодное время года, больше других склонных к психическим болезням, пишет «Вечерняя Москва».



По мнению медиков, это связано с тем, что в холодный период у беременных женщин повышенный уровень кортизола. Этот гормон провоцирует у ребёнка в будущем развитие психологических расстройств.



Учёные пришли к выводу, что уровень этого гормона повышается в организме по естественным причинам. Так, у тех, кто рожал осенью или зимой, кортизол был повышен в среднем на 20%.