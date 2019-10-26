ИА «Ореанда-Новости». Медики назвали наиболее эффективный способ бороться с вирусом гриппа, пишет РИА Новости.



Специалисты рассказали, что ежегодно от этой болезни в мире умирает 650 тысяч человек. Самым эффективным способом борьбы с гриппом медики назвали прививку. При этом, как утверждают врачи, ни одна прививка не даёт гарантии абсолютной защиты от вируса, так как он очень переменчив.



Из-за этого в вакцинах всегда есть два типа инфекции. Один из них выявляется в редких случаях, и заболевание, провоцируемое им, переносится легко.